Giugliano festeggiamenti Maria SS della Pace | torna il torneo della pace organizzato dall’Academy Giugliano Calcio 1928

Durante i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Pace a Giugliano, si svolge nuovamente il “torneo della pace” organizzato dall’Academy Giugliano Calcio 1928. L’evento si inserisce nel programma delle celebrazioni religiose e vede la partecipazione di diverse squadre giovanili. La manifestazione, dedicata alla compatrona della città, si svolge in un clima di convivialità e spirito sportivo, coinvolgendo i giovani atleti e i presenti nelle attività sportive e religiose.

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