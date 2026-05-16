Giugliano festeggiamenti Maria SS della Pace | torna il torneo della pace organizzato dall’Academy Giugliano Calcio 1928
Durante i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Pace a Giugliano, si svolge nuovamente il “torneo della pace” organizzato dall’Academy Giugliano Calcio 1928. L’evento si inserisce nel programma delle celebrazioni religiose e vede la partecipazione di diverse squadre giovanili. La manifestazione, dedicata alla compatrona della città, si svolge in un clima di convivialità e spirito sportivo, coinvolgendo i giovani atleti e i presenti nelle attività sportive e religiose.
Giugliano. Nella cornice dei solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. della Pace, compatrona della città di Giugliano, lo sport torna a farsi messaggero di aggregazione e fede. Domenica 31 maggio 2026, a partire dalle prime luci del mattino, il centro sportivo "Twin Peaks" di via Casacelle ospiterà la nona edizione del "Torneo della Pace", un appuntamento ormai imprescindibile nel programma ludico della festa cittadina. L’evento, curato con passione dall’Academy Giugliano Calcio 1928, vedrà protagonisti i piccoli atleti delle categorie 2017 e 2018, pronti a contendersi il pallone sotto lo sguardo protettivo della "Zingarella". Il... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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