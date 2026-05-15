Giugliano festeggiamenti Maria Ss della Pace | presentato Il match della pace

A Giugliano si sono svolti i festeggiamenti dedicati a Maria Ss. della Pace, durante i quali è stata presentata l’iniziativa intitolata “Il match della pace”. L’evento è stato annunciato durante una conferenza stampa tenutasi nell’Ex Chiesa della Maddalena, dove sono stati forniti dettagli sul memorial dedicato a Giovanni Raimondo. La presentazione ha coinvolto i rappresentanti degli organizzatori e ha messo in evidenza le attività previste per l’occasione.

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