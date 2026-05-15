Giugliano festeggiamenti Maria Ss della Pace | presentato Il match della pace
A Giugliano si sono svolti i festeggiamenti dedicati a Maria Ss. della Pace, durante i quali è stata presentata l’iniziativa intitolata “Il match della pace”. L’evento è stato annunciato durante una conferenza stampa tenutasi nell’Ex Chiesa della Maddalena, dove sono stati forniti dettagli sul memorial dedicato a Giovanni Raimondo. La presentazione ha coinvolto i rappresentanti degli organizzatori e ha messo in evidenza le attività previste per l’occasione.
Si è tenuta presso l’Ex Chiesa della Maddalena la conferenza stampa di presentazione del Match della Pace – Memorial Giovanni Raimondo. L’iniziativa, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport e dei festeggiamenti in onore a Maria Ss. della Pace. L'incontro ha confermato la volontà delle istituzioni e delle associazioni locali di mettere lo sport al centro della crescita educativa dei giovani. Lo slogan della manifestazione, “da Giugliano all’Europa”, sottolinea l’ambizione di trasformare un evento sportivo in un momento di riflessione globale sulla pace e sulla convivenza civile. Al centro del dibattito, la presentazione dei contest che coinvolgeranno gli istituti scolastici del territorio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Sullo stesso argomento
Madonna della Pace 2026, presentato il calendario degli eventi: “È qui, è pace” lo slogan scelto per i festeggiamenti a GiuglianoSi è tenuta nel pomeriggio di oggi la conferenza stampa di presentazione dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona di...
Madonna della Pace 2026, presentato il calendario degli eventi: “È qui, è pace” lo slogan sceltoSi è tenuta nel pomeriggio di oggi la conferenza stampa di presentazione dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona di...