Un uomo di 60 anni ha perso il controllo dell’auto sulla strada statale, invadendo la corsia opposta e urtando più volte i guardrail. La Polizia Locale lo ha fermato lungo via San Francesco a Patria, dopo che era stato colto da una crisi ipoglicemica mentre guidava. L’automobilista si trovava in stato confusionale e non riusciva a mantenere il controllo del veicolo.

Guidava in stato confusionale, invadendo la corsia opposta e urtando più volte i guardrail. Un automobilista di 60 anni è stato bloccato dagli agenti della Polizia Municipale di Giugliano lungo via San Francesco a Patria dopo essere stato colto da una crisi ipoglicemica mentre era al volante. L'episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio. Un equipaggio della Polizia Municipale, guidati dal Comandante Luigi De Simone, è stato avvicinato da alcuni passanti che hanno segnalato la presenza di un'auto che procedeva in maniera estremamente pericolosa, impattando ripetutamente contro le barriere stradali sia sul lato destro che su quello sinistro della carreggiata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, auto fuori controllo sulla Domiziana: 60enne fermato da Polizia Locale dopo crisi ipoglicemica

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