Urta una moto in via Ferrari e si allontana ma viene fermato da un maresciallo della polizia locale fuori servizio FOTO

Un incidente si è verificato in via Ferrari, dove un veicolo sportivo ha urtato una moto e si è allontanato senza fermarsi. Poco dopo, un maresciallo della polizia locale fuori servizio ha fermato l’automobilista coinvolto. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Enzo Ferrari e via Rigopiano, dove il conducente del SUV Ford Puma ha avuto un contatto con una moto Honda.

Dopo aver urtato una moto Honda con il suo suv Ford Puma in via Enzo Ferrari incrocio con via Rigopiano si sarebbe allontanato.Ma ad assistere alla scena c'era un maresciallo della polizia locale fuori servizio che ha prontamente fermato l'automobilista in via Bassani Pavone nei pressi.🔗 Leggi su Ilpescara.it MI FERMA LA POLIZIA ALLE 3 DI NOTTE! Notizie correlate Roma, 17enne ruba un’auto e investe un uomo: fermato da un funzionario della polizia locale fuori servizioGrazie a un funzionario della polizia locale di Roma Capitale fuori servizio un uomo ha avuto indietro la sua auto. Ruba portafogli a una passante: bloccato da un funzionario di polizia locale fuori servizioHa sentito urlare un'anziana ed è corso ad aiutarla, il funzionario della polizia locale di Genova che, venerdì mattina, ha bloccato il responsabile... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: In moto urta una vettura, cade e muore travolto da un'altra auto; Perde il controllo della moto in curva e si schianta contro il guardrail: impatto violentissimo, al Brotzu in elisoccorso; Schianto tra auto e moto, 16enne finisce all’ospedale: tanta paura; Perde il controllo del furgone e urta albero: uomo morto a Urago Mella. Urta una moto in via Ferrari e si allontana ma viene fermato da un maresciallo della polizia locale fuori servizio [FOTO]Dopo aver urtato una moto Honda con il suo suv Ford Puma in via Enzo Ferrari incrocio con via Rigopiano si sarebbe allontanato. Ma ad assistere alla scena c'era un maresciallo della polizia locale ... ilpescara.it Urta con la moto auto in sosta: ventenne di Melito in gravi condizioniIeri pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti in via Roma per un incidente: un uomo in moto ha tamponato un’auto ed è stato sbalzato contro altri veicoli in sosta. rainews.it Paura sull'A14: tir urta colonnina GPL, fuga di gas in un'area di servizio - facebook.com facebook Tir urta colonnina gpl, fuga di gas in stazione di servizio A14 nel Foggiano. Vigili del fuoco al lavoro, postazione chiusa #ANSA x.com