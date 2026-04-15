Roma 17enne ruba un'auto e investe un uomo | fermato da un funzionario della polizia locale fuori servizio

Da fanpage.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, un ragazzo di 17 anni ha rubato un'auto e, durante la fuga, ha investito un uomo. L'episodio si è concluso quando un funzionario della polizia locale, che si trovava fuori servizio, ha fermato il giovane e recuperato il veicolo. La persona investita è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre il ragazzo è stato portato in caserma per le verifiche del caso.

Grazie a un funzionario della polizia locale di Roma Capitale fuori servizio un uomo ha avuto indietro la sua auto. Un 17enne l'ha rubata ed è scappato investendo l'amico, poi è stato denunciato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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