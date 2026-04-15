Roma 17enne ruba un'auto e investe un uomo | fermato da un funzionario della polizia locale fuori servizio

A Roma, un ragazzo di 17 anni ha rubato un'auto e, durante la fuga, ha investito un uomo. L'episodio si è concluso quando un funzionario della polizia locale, che si trovava fuori servizio, ha fermato il giovane e recuperato il veicolo. La persona investita è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre il ragazzo è stato portato in caserma per le verifiche del caso.

Grazie a un funzionario della polizia locale di Roma Capitale fuori servizio un uomo ha avuto indietro la sua auto. Un 17enne l'ha rubata ed è scappato investendo l'amico, poi è stato denunciato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ruba portafogli a una passante: bloccato da un funzionario di polizia locale fuori servizioHa sentito urlare un'anziana ed è corso ad aiutarla, il funzionario della polizia locale di Genova che, venerdì mattina, ha bloccato il responsabile... Leggi anche: Prenestino, 17enne ruba auto e nella fuga investe un uomo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Roma: ruba cellulare e denaro a 17enne a Ponte Lungo, arrestato 21enne; Bari, sos dal Parco Maugeri: dal fioraio che ruba le piante ai minorenni in moto, qui è terra di nessuno; Ruba con la tecnica del velo a Roma, agente fuori servizio arresta giovane: così si è accorto del furto; Roma | ruba cellulare e denaro a 17enne a Ponte Lungo arrestato 21enne. Roma, 17enne ruba un’auto e investe un uomo: fermato da un funzionario della polizia locale fuori servizioGrazie a un funzionario della polizia locale di Roma Capitale fuori servizio un uomo ha avuto indietro la sua auto ... fanpage.it Ruba un’auto e investe un uomo mentre fugge: lo ferma un funzionario della polizia locale fuori servizioRuba un’auto e investe un uomo mentre fugge ma viene indentificato e fermato da un funzionario della polizia locale fuori servizio che lo riconosce diverse ore dopo il furto. Ruba un’auto e investe un ... msn.com In apertura a Roma x.com In occasione del 2779° anniversario della fondazione della Città, Roma Capitale promuove un programma di appuntamenti culturali gratuiti, pensati per raccontare e celebrare la storia millenaria dell’Urbe. Dal 19 al 22 aprile musica, arte, presentazioni, iti - facebook.com facebook