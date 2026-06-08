Girava tra le auto in sosta con un coltello e attrezzi sospetti | denunciato 66enne a Como
Un uomo di 66 anni è stato denunciato a Como dopo essere stato trovato mentre si aggirava tra le auto in sosta con un coltello e attrezzi sospetti. Secondo le segnalazioni dei cittadini, l’uomo tentava di aprire le vetture. La polizia è intervenuta e ha fermato il 66enne, sequestrando gli oggetti trovati in suo possesso. Non sono stati riportati danni alle auto né feriti.
Si aggirava tra le auto in sosta cercando di aprirle, almeno secondo quanto segnalato da alcuni cittadini. Per questo sabato mattina la polizia di Stato è intervenuta in via Asiago a Como, denunciando un uomo di 66 anni residente in città per porto abusivo d'armi.L'intervento è scattato intorno. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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