Girava tra le auto in sosta con un coltello e attrezzi sospetti | denunciato 66enne a Como

Notizia in breve

Un uomo di 66 anni è stato denunciato a Como dopo essere stato trovato mentre si aggirava tra le auto in sosta con un coltello e attrezzi sospetti. Secondo le segnalazioni dei cittadini, l’uomo tentava di aprire le vetture. La polizia è intervenuta e ha fermato il 66enne, sequestrando gli oggetti trovati in suo possesso. Non sono stati riportati danni alle auto né feriti.