Como patente internazionale falsa per ritirare l’auto rimossa dal carro attrezzi | denunciato

Nella mattina del 28 marzo 2026, in via Guido da Como, la polizia locale ha fermato un uomo che si era presentato per ritirare un’auto rimossa dal carro attrezzi. L’individuo ha mostrato una patente internazionale che è risultata essere falsa. L’uomo è stato denunciato per uso di documento falso. La polizia ha verificato l’irregolarità del documento e ha proceduto con le formalità di legge.

Si presenta per ritirare l’auto, ma esibisce un documento irregolare. È quanto accaduto nella mattinata del 28 marzo 2026 in via Guido da Como, dove la polizia locale è intervenuta presso una società di custodia veicoli. Un cittadino straniero si è presentato dichiarando di essere il conducente di un’Audi rimossa il giorno precedente. L’uomo ha spiegato di aver noleggiato il veicolo presso una compagnia attiva all’aeroporto di Milano Malpensa. Alla richiesta di esibire i documenti necessari per la restituzione del mezzo, ha mostrato un permesso internazionale di guida, una patente rilasciata in Arabia Saudita e il passaporto. Durante le verifiche, però, gli agenti hanno notato alcune anomalie proprio sul permesso internazionale di guida, avviando accertamenti più approfonditi. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, patente internazionale falsa per ritirare l’auto rimossa dal carro attrezzi: denunciato Articoli correlati Leggi anche: Piazza Volta, torna il “Rapi carro attrezzi”: rimossa un’auto con targa ticinese nella notte Per truffare al test della patente ci va guidando con una patente falsa: denunciatoTentavano di superare l’esame teorico per la patente con l’aiuto di dispositivi elettronici nascosti sotto i vestiti.