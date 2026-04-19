Girava con un coltello di 19 centimetri nel vano portaoggetti della sua auto | denunciato

I carabinieri di Gravina di Catania hanno denunciato un uomo di 57 anni di San Pietro Clarenza perché trovato con un coltello di 19 centimetri nel vano portaoggetti della sua auto. La scoperta è avvenuta nel corso di un controllo di routine. L’arma bianca è stata sequestrata, e l’uomo dovrà rispondere dell’accusa di porto di arma vietata.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un uomo di 57 anni residente a San Pietro Clarenza per porto di arma bianca vietata. Il fatto è avvenuto nel quartiere di San Giovanni Galermo, in via San Giovanni Battista. Una pattuglia in transito ha.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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