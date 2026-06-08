Giovinazzo – la città di Perseo al tramonto con aperitivo

Sabato 13 giugno alle 18, si svolge un itinerario a Giovinazzo, con partenza da Piazza Vittorio Emanuele II, presso la fontana. L’evento propone di esplorare il borgo, tra storia, mare e leggenda, in un percorso che si svolge al tramonto. L’iniziativa si concentra sulle atmosfere più autentiche del centro storico. È previsto un momento di aperitivo al termine dell’itinerario.

Giovinazzo – La città di Perseo al tramontoSabato 13 giugno – Ore 18.00Punto d’incontro: Piazza Vittorio Emanuele II, co fontanaUn itinerario affascinante tra le atmosfere più autentiche di Giovinazzo, alla scoperta di un borgo sospeso tra storia, mare e leggenda.Passeggeremo tra vicoli in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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