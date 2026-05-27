Giovinazzo – la città di Perseo al tramonto

Sabato 2 giugno alle 17:30 si terrà un itinerario a Giovinazzo, con partenza da Piazza Vittorio Emanuele II vicino alla fontana. L’evento prevede una passeggiata attraverso il centro storico, che include punti di interesse legati alla tradizione e alla cultura locale. La visita si svolgerà nel pomeriggio e durerà circa due ore, coinvolgendo i partecipanti in un percorso tra le vie del borgo, tra storia, mare e leggenda.

Giovinazzo – La città di Perseo al tramontoSabato 02 giugno –? Ore 17.30Punto d’incontro: Piazza Vittorio Emanuele II, co fontanaUn itinerario affascinante tra le atmosfere più autentiche di Giovinazzo, alla scoperta di un borgo sospeso tra storia, mare e leggenda.Passeggeremo tra vicoli in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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