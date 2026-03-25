Giovinazzo – la città di Perseo

Domenica 29 marzo alle 10 si svolgerà una passeggiata nel centro storico di Giovinazzo, con punto di ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II presso la fontana. L’itinerario attraverserà vicoli lastricati di chianche, piazzette sconosciute, torri medievali, chiese antiche e palazzi nobiliari. L’evento invita i partecipanti a scoprire alcuni degli aspetti più autentici della città.

Giovinazzo – La città di PerseoDomenica 29 marzo –?? Ore 10.00Punto d’incontro: Piazza Vittorio Emanuele II, co fontanaUna passeggiata nel cuore della Giovinazzo più autentica, tra vicoli lastricati di chianche, piazzette nascoste, torri medievali, chiese ricche di storia e palazzi nobiliari che raccontano secoli di arte e cultura. Con le nostre guide scopriremo i tesori nascosti del borgo antico e le storie che rendono questa città un luogo incantato, legato alla figura mitologica di Perseo.Costo: 15€I minori pagano 5€ (per la visita guidata)Prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 3403394708 (inserendo cognome e numero dei partecipanti)Vivi una giornata tra storia, arte e fascino mediterraneo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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