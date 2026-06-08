Giovanni Scifoni tornerà nella nona stagione di “Che Dio ci aiuti”, confermando la sua partecipazione. L’attore ha espresso entusiasmo per il ritorno sul set, anticipando il coinvolgimento di personaggi già noti al pubblico. Nel frattempo, sarà protagonista anche di due spettacoli al Teatro Brancaccio di Roma, dove interpreterà ruoli di rilievo. La stagione vedrà la presenza di volti noti e apprezzati, con l’obiettivo di coinvolgere gli spettatori con produzioni di grande richiamo.

Giovanni Scifoni sarà tra i protagonisti assoluti della nuova stagione del Teatro Brancaccio di Roma, dove salirà sul palco con due produzioni di grande richiamo. L’attore romano tornerà infatti a vestire i panni di Don Silvestro in “Aggiungi un Posto a Tavola”, lo storico musical firmato da Garinei e Giovannini che continua a conquistare generazioni di spettatori. Al suo fianco ci sarà Lorella Cuccarini, mentre la regia sarà affidata a Marco Simeoli, presente anche nel cast dello spettacolo. La produzione vivrà inoltre un momento particolarmente significativo il 10 ottobre con il debutto all’Arena di Verona, un evento che segnerà l’approdo dell’amato titolo sul celebre palcoscenico veronese. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Giovanni Scifoni conferma il ritorno in “Che Dio ci aiuti 9”: “Felice di tornare sul set, ritroveremo tanti volti che il pubblico ha imparato ad amare nel corso degli anni”

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Giovanni Scifoni conferma il ritorno in Che Dio ci aiuti 9: Felice di tornare sul set

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