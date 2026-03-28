È morta Carlotta Ercolino a 64 anni l'autrice che inventò Che Dio ci aiuti

Carlotta Ercolino, autrice e giornalista nata a Napoli nel 1961, è deceduta a Roma all’età di 64 anni. È nota per aver ideato la serie televisiva che porta lo stesso nome e ha collaborato con le reti Rai e Mediaset per più di tre decenni. La sua carriera si è concentrata principalmente nel settore della produzione televisiva, contribuendo a diversi progetti di spicco nel corso degli anni.