È morta Carlotta Ercolino a 64 anni l'autrice che inventò Che Dio ci aiuti
Carlotta Ercolino, autrice e giornalista nata a Napoli nel 1961, è deceduta a Roma all’età di 64 anni. È nota per aver ideato la serie televisiva che porta lo stesso nome e ha collaborato con le reti Rai e Mediaset per più di tre decenni. La sua carriera si è concentrata principalmente nel settore della produzione televisiva, contribuendo a diversi progetti di spicco nel corso degli anni.
Morta a Roma Carlotta Ercolino, giornalista e autrice televisiva nata a Napoli nel 1961. Ha creato Che Dio ci aiuti e lavorato per Rai e Mediaset per oltre trent'anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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