È scomparsa a Roma Carlotta Ercolino, giornalista, sceneggiatrice e autrice nota per aver scritto per la serie televisiva

È morta a Roma Carlotta Ercolino, giornalista, sceneggiatrice e autrice che ha segnato la televisione italiana con il suo lavoro dietro le quinte di alcune delle produzioni più amate dal pubblico. Nata a Napoli nel 1961, Ercolino aveva 64 anni e ha dedicato la sua carriera alla scrittura per radio, televisione e carta stampata, distinguendosi anche come biografa e saggista. La sua firma compare nei credits di decine di fiction e serie televisive trasmesse da Rai e Mediaset. Tra le produzioni più note per cui ha lavorato come sceneggiatrice figurano Pazza famiglia, Dio vede e provvede, Nanà, La casa dell’angelo, la fiction Giuseppe Moscati – L’amore che guarisce, Incantesimo e I delitti del cuoco. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Addio a Carlotta Ercolino, autrice di Che Dio ci aiuti, ha scritto per Alberto Angela

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