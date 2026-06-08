Giovanni Nappi vince il ballottaggio con Nicoletta Romano | è lui il nuovo sindaco di Casalnuovo

Giovanni Nappi ha vinto il ballottaggio ed è stato eletto nuovo sindaco di Casalnuovo, superando Nicoletta Romano. Nappi, sostenuto da quattro liste di centrosinistra, ha ottenuto la maggioranza dei voti rispetto alla candidata dell’area di centrodestra. La vittoria si è concretizzata dopo il secondo turno di elezioni comunali, con una differenza di preferenze rispetto alla rivale. La proclamazione ufficiale avverrà nelle prossime ore.

Giovanni Nappi è il nuovo sindaco di Casalnuovo. Il candidato di quattro liste afferenti all'area di centro sinistra ha superato al ballottaggio la candidata dell'area di centrodestra Nicoletta Romano. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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