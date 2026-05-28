giovanni nappi va al ballottaggio contro ogni pronostico a casalnuovo di napoli

A Casalnuovo di Napoli, la città si prepara al secondo turno delle elezioni comunali. Giovanni Nappi ha ottenuto un risultato che non era previsto, superando le aspettative e qualificandosi per il ballottaggio. I sondaggi prima del voto indicavano un esito diverso, ma l'esito finale ha confermato la sua vittoria. Ora si attende il confronto decisivo tra i due candidati.

La città va al ballottaggio. Giovanni Nappi conquista un risultato storico e inatteso, smentendo tutti i pronostici che lo davano sfavorito alla vigilia. Una sfida considerata quasi impossibile, anche per la presenza di una coalizione di centrodestra schierata con ben 13 liste contro le 4 liste che sostenevano la candidatura di Nappi. La dichiarazione di Giovanni Nappi: “Mia moglie, la sera, ama guardare Gerry Scotti. E da mesi mi ripete sempre una frase: ‘Anche in politica, come nella vita. LA RUOTA GIRA.’ E aveva ragione. Il cuore mi scoppia di gioia. Avete fatto un miracolo politico. Con appena 4 liste contro 13. Quando tutti dicevano che era già finita. 🔗 Leggi su 2anews.it

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