Festival dell’Ocarina di Budrio | un mosaico di iniziative fra musica spettacoli e visite guidate
Dal 16 al 19 aprile 2026, si svolgerà a Budrio il Festival Internazionale dell’Ocarina, con un’anteprima il 14 aprile. L’evento comprende concerti, spettacoli e visite guidate dedicate alla tradizione di questo strumento di terra cotta, conosciuto a livello internazionale come “Ocarina di Budrio”. Durante le giornate si susseguiranno diverse iniziative che coinvolgono musicisti e appassionati, portando alla ribalta le capacità espressive dell’ocarina.
Dal 16 al 19 aprile 2026, con un'anteprima speciale il 14 aprile, il Festival Internazionale dell’Ocarina di Budrio torna a far risuonare l’umile e generoso strumento di terra cotta, noto in tutto il mondo come “Ocarina di Budrio” e apprezzato per le sue straordinarie potenzialità espressive, la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Il magico suono dell’ocarina. Budrio al centro del mondoGli studenti della 2F e 2G delle medie ’Filopanti’ presentano il festival sul celebre strumento Dal 16 al 19 aprile musicisti di tutte le età si incontreranno per condividere la propria passione. ilrestodelcarlino.it
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’ Budrio (BO) 16 - 19 Aprile 2026 Dal 16 al 19 aprile 2026, il centro storico di Budrio ospita il Festival Internazionale dell’Ocarina. Un evento unico nel suo genere, profondamente leg - facebook.com facebook