Pompei l' intelligenza artificiale entra nell' archeologia | la ricostruzione degli ultimi istanti del 79 dC

Nel sito di Pompei, il Parco Archeologico ha avviato un progetto che utilizza l'intelligenza artificiale per creare una ricostruzione digitale degli ultimi momenti di vita prima dell'eruzione del 79 d.C. Per la prima volta, questa tecnologia viene impiegata nell'ambito archeologico, combinando dati raccolti dai reperti con modelli digitali. L'obiettivo è offrire ai visitatori una rappresentazione più dettagliata e realistica di quegli eventi storici.

Per la prima volta il Parco Archeologico di Pompei sperimenta l'uso dell'intelligenza artificiale per restituire al pubblico una ricostruzione digitale basata su dati archeologici. Il progetto nasce dalla collaborazione con l'Università degli studi di Padova, in particolare con il Laboratorio Digital Cultural Heritage, e si fonda sulle indagini condotte dagli archeologi del Ministero della Cultura. Al centro dello studio c'è una delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., che in meno di 24 ore cancellò la città. L'uomo, rinvenuto con un mortaio di terracotta probabilmente usato come protezione durante la pioggia di lapilli, richiama le testimonianze di Plinio il Giovane, che descriveva i fuggiaschi mentre si riparavano con cuscini legati al capo.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Pompei, l'intelligenza artificiale entra nell'archeologia: la ricostruzione degli ultimi istanti del 79 d.C.

A Pompei conclusa la sfida per ricostruire gli affreschi perduti in mille pezzi con i robot

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