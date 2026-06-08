Giornata mondiale Oceani contengono il 97% dell’acqua del Pianeta
Oggi si celebra la Giornata mondiale degli Oceani, che coprono il 75% della superficie terrestre e contengono il 97% dell’acqua del pianeta. Questa giornata mira a sensibilizzare sull’importanza degli oceani e sulla necessità di proteggerli. Gli oceani rappresentano la maggior parte delle acque del mondo, ma sono soggetti a inquinamento e sfruttamento e richiedono interventi di tutela.
Gli oceani coprono tre quarti della superficie terrestre e contengono il 97% dell’acqua del Pianeta. Ricorre oggi la Giornata mondiale degli Oceani. Sistemi che rendono la terra abitabile per l’umanità ricorda l’Onu. Servizio di Antonella Mitola RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Giornata mondiale Oceani, contengono il 97% dell'acqua del Pianeta
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