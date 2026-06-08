Giornata mondiale Oceani, contengono il 97% dell'acqua del Pianeta

Notizia in breve

Oggi si celebra la Giornata mondiale degli Oceani, che coprono il 75% della superficie terrestre e contengono il 97% dell’acqua del pianeta. Questa giornata mira a sensibilizzare sull’importanza degli oceani e sulla necessità di proteggerli. Gli oceani rappresentano la maggior parte delle acque del mondo, ma sono soggetti a inquinamento e sfruttamento e richiedono interventi di tutela.