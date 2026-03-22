Giornata mondiale dell’acqua | ogni giorno 1.000 bambini muoiono per acqua non sicura

In occasione della giornata mondiale dell’acqua, l’UNICEF ha diffuso un dato che fa riflettere: ogni giorno circa 1.000 bambini sotto i cinque anni perdono la vita a causa di acqua contaminata e servizi igienico-sanitari inadeguati. La cifra rappresenta una realtà drammatica che coinvolge molte zone del mondo, dove l’accesso a risorse idriche sicure rimane una sfida quotidiana.

UNICEFGiornata mondiale dell’acqua (oggi): ogni giorno circa 1.000 bambini sotto i 5 anni muoiono per acqua e servizi igienico-sanitari non sicuri. 22 marzo 2026 – In occasione della Giornata mondiale dell’acqua ( oggi), l’UNICEF ricorda che ogni giorno circa 1.000 bambini sotto i 5 anni muoiono per acqua e servizi igienico-sanitari non sicuri e che 1,8 miliardi di persone non dispongono ancora di acqua potabile in loco. La giornata di quest’anno, dedicata al tema “Dove scorre l’ acqua, cresce l’ uguaglianza”, evidenzia come l’accesso all’acqua sicura e ai servizi igienico-sanitari sia essenziale non solo per la sopravvivenza, ma anche per promuovere l’uguaglianza di genere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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