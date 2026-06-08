In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, un gruppo di surfisti ha utilizzato le onde per sensibilizzare sulla crisi climatica. Hanno organizzato una manifestazione sulla spiaggia, con una tavola da surf decorata con messaggi di avviso riguardo al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità. La protesta ha coinvolto diverse persone, attirando l’attenzione su temi ambientali legati agli oceani e alla loro tutela. La regione dell’Antartide, nota per la biodiversità, è stata citata come esempio di habitat a rischio.

Nell’ambito della campagna ANTARCTICA – DOMAIN ONE, l’installazione artistica creata per sollecitare l’istituzione dell’AMP arriva a Roma, con il patrocinio di Roma Capitale, presso piazza Giustiniani (zona Testaccio), lunedì 8 giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, dopo il grande riscontro di pubblico a Buenos Aires. Al centro dell’installazione svetta una tavola da surf utilizzata durante la spedizione antartica che ha dato origine al documentario. Intrappolata all’interno di un enorme blocco di ghiaccio, la tavola emergerà lentamente man mano che il ghiaccio si scioglie, creando una potente metafora visiva della fragilità dell’Antartide, uno degli ambienti più estremi e vulnerabili del Pianeta, essenziale per la vita sulla Terra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giornata Mondiale degli Oceani, una tavola da surf per denunciare la crisi climatica

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Skimboard Champ to Big Wave Surfer: Lucas Fink

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