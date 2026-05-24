Legambiente flashmob per denunciare la crisi climatica | attivisti da tutt’Europa a Paestum

Attivisti da tutta Europa hanno organizzato un flashmob a Paestum per denunciare la crisi climatica. La protesta si è concentrata sulla responsabilità delle fonti fossili nel peggioramento degli eventi meteo estremi, ai quali l’Italia si dimostra ancora impreparata. La manifestazione ha coinvolto persone di diversi Paesi, che hanno bloccato temporaneamente alcune strade della zona archeologica. Nessuna interruzione significativa delle attività locali è stata segnalata.

La crisi climatica, accentuata dall’utilizzo delle fonti fossili, aumenta la frequenza e l’intensità degli eventi meteo estremi su cui l’Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo, nel week-end di caldo anomalo che si sta abbattendo su Italia ed Europa, è Legambiente insieme a 400 giovani attivisti e attiviste provenienti da tutta Europa e dalla Palestina con il flash mob organizzato in spiaggia nell’Oasi di Paestum nella giornata finale dello Youth Climate Meeting. A supporto i nuovi dati 2026 dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente diffusi oggi nel corso dell’azione in spiaggia e che indicano l’urgenza di intervenire: in Italia da inizio 2026 a maggio sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella Penisola, in linea con quelli di inizio 2024. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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