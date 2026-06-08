Giornata mondiale degli oceani un documentario e una petizione

Da iodonna.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione della Giornata mondiale degli oceani, è stato diffuso un documentario e avviata una petizione per sensibilizzare sulla tutela delle aree marine. Tra le zone interessate, il Dominio Uno, regione dell’Antartide caratterizzata da elevata biodiversità, è al centro delle iniziative. L’obiettivo è promuovere misure di conservazione e protezione delle risorse marine, coinvolgendo istituzioni e cittadini. Nessuna modifica è stata annunciata riguardo a politiche o interventi specifici.

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R oma, 8 giu. (askanews) – Dominio Uno, tra le regioni dell’Antartide più ricche di biodiversità, habitat fondamentale per il krill, specie alla base della catena alimentare dell’Oceano Australe da cui dipendono balene, foche, pinguini e numerose altre specie marine, è sempre più minacciata dal cambiamento climatico e dalla pesca industriale. Per questo, scienziati, organizzazioni ambientaliste e cittadini di tutto il mondo si sono uniti per denunciare le gravi conseguenze della crisi climatica e designare la zona come Area Marina Protetta (AMP). A raccontarlo il settimo lungometraggio documentario dei fratelli argentini Joaquìn e Juliàn Azulay, conosciuti in tutto il mondo come Gauchos del Mar, vincitori di 71 premi internazionali e visibile gratuitamente sulla piattaforma You Tube. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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