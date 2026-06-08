Giornata mondiale degli oceani | dal Garda alle barriere coralline la sfida per salvare gli ecosistemi

In occasione della Giornata mondiale degli oceani, si evidenzia come gli oceani siano responsabili della produzione di oltre il cinquanta per cento dell'ossigeno atmosferico e svolgano un ruolo chiave nel controllo del clima globale. La tutela degli ecosistemi marini riguarda aree diverse, dal Lago di Garda alle barriere coralline, e richiede interventi concreti per la conservazione degli ambienti acquatici. La salvaguardia delle risorse marine è al centro di numerose iniziative internazionali e locali.

Gli oceani producono oltre la metà dell'ossigeno presente nell'atmosfera, regolano il clima e rappresentano uno dei pilastri fondamentali della vita sul pianeta. Eppure sono sempre più minacciati dai cambiamenti climatici, dall'inquinamento, dalla perdita di habitat naturali e dallo sfruttamento. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giornata mondiale degli oceani: così Gardaland SEA LIFE protegge l'alborella del Lago di GardaNel Lago di Garda, un'area protetta di Gardaland SEA LIFE si impegna nella tutela dell’alborella, una specie di pesce che vive nelle acque dolci.

Sperlonga celebra la Giornata mondiale degli oceani: tutti gli eventi in programma al portoIl Porto di Sperlonga ospita numerosi eventi in occasione della Giornata mondiale degli oceani, promossa dall’ONU.

Temi più discussi: L'8 giugno è la Giornata Mondiale degli Oceani; Giornata Mondiale degli Oceani: dal 6 all’8 giugno, in largo Pertini, il Villaggio del mare aperto a grandi e piccoli per scoprire i segreti dell’ambiente marino e imparare a proteggerlo; Ambiente e Oceani — Italiano; Giornata Mondiale degli Oceani 2026: perché il futuro della Terra inizia dal mare - - Explora.

Giornata mondiale degli Oceani: come stanno? - Focus.itNella Giornata mondiale degli Oceani esce il terzo World Ocean Assessment, un rapporto che descrive quali sfide dovremo affrontare per salvaguardarli. focus.it

Oceano di Musica al Parco Paleontologico: note e poesia per celebrare la Giornata Mondiale degli Oceani x.com

Giveaway per la Giornata Mondiale degli Oceani! reddit

Giornata Mondiale degli Oceani, una tavola da surf per denunciare la crisi climaticaDominio Uno, tra le regioni dell’Antartide più ricche di biodiversità, habitat fondamentale per il krill, specie alla base della catena alimentare dell’Oceano Australe da cui dipendono balene, foche, ... vanityfair.it