Giornata mondiale degli oceani | così Gardaland SEA LIFE protegge l' alborella del Lago di Garda

Nel Lago di Garda, un'area protetta di Gardaland SEA LIFE si impegna nella tutela dell’alborella, una specie di pesce che vive nelle acque dolci. Durante la giornata mondiale degli oceani, il centro ha illustrato le azioni di conservazione messe in atto, tra cui monitoraggi e programmi di ripopolamento. La protezione di questa specie è al centro delle iniziative per preservare la biodiversità dell’ecosistema lacustre.

Gli oceani producono oltre la metà dell'ossigeno presente nell'atmosfera, regolano il clima e rappresentano uno dei pilastri fondamentali della vita sul pianeta. Eppure sono sempre più minacciati dai cambiamenti climatici, dall'inquinamento, dalla perdita di habitat naturali e dallo sfruttamento. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giornata mondiale degli oceani, un documentario e una petizioneIn occasione della Giornata mondiale degli oceani, è stato diffuso un documentario e avviata una petizione per sensibilizzare sulla tutela delle aree...

Per la Giornata Mondiale degli Oceani, l'artista ha creato un'installazione a TriestePer la Giornata Mondiale degli Oceani, un’installazione è stata realizzata a Trieste.

Temi più discussi: Giornata degli Oceani: Gardaland SEA LIFE in campo per la tutela del mare e della biodiversità; Findus rafforza il proprio impegno per la salvaguardia del mare e delle sue risorse; San Felice del Benaco, domenica appuntamento Plastic Free contro i mozziconi; La salute umana passa dagli oceani ma ci sono molte emergenze.

Giornata mondiale degli Oceani: come stanno? - Focus.itNella Giornata mondiale degli Oceani esce il terzo World Ocean Assessment, un rapporto che descrive quali sfide dovremo affrontare per salvaguardarli. focus.it

Gardaland SEA LIFE Aquarium celebra la Giornata degli Oceani con nuove iniziative per la tutela della biodiversitàGardaland SEA LIFE Aquarium rinnova l'impegno per la tutela degli oceani e del Lago di Garda con progetti concreti, educazione ambientale e conservazione. megamodo.com