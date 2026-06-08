A Ginosa si svolge un nuovo incontro dedicato agli ordini religioso-militari, parte del ciclo “Incontri di cultura, storia e archeologia”. La manifestazione è inserita nella terza campagna di ricerca del progetto “Ginosa: archeologia e paesaggi”. L'evento fa parte di un ciclo che approfondisce aspetti storici e archeologici della zona. La serie di incontri prosegue con altre sessioni dedicate a diversi temi legati alla cultura e alla storia locale.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue a Ginosa il ciclo “Incontri di cultura, storia, archeologia”, promosso nell’ambito della terza campagna di ricerca del progetto “Ginosa: archeologia e paesaggi”. Il quarto appuntamento della rassegna è in programma venerdì 12 giugno alle ore 18.30 presso la Biblioteca di Comunità e sarà dedicato al tema “Ordini religioso-militari: storie, tradizioni, narrazioni”. A confrontarsi saranno Vito Ricci, storico indipendente e autore di numerosi saggi, e Kristjan Toomaspoeg, docente e storico dell’Università del Salento, che guideranno il pubblico in un percorso di approfondimento dedicato agli ordini religioso-militari e al loro ruolo nella storia del Mediterraneo e dell’Europa medievale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ginosa, nuovo appuntamento con gli “Incontri di cultura, storia e archeologia”: focus sugli ordini religioso-militari

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