A Ginosa tornano gli Incontri di cultura storia archeologia | focus sul Medioevo tra area jonica e murgiana

A Ginosa si rinnova l’appuntamento con gli “Incontri di cultura, storia e archeologia”, un evento dedicato al Medioevo che coinvolge le aree jonica e murgiana. La terza edizione prenderà il via venerdì 22 maggio 2026 e proseguirà con una serie di incontri e iniziative. L’obiettivo è approfondire aspetti storici e archeologici legati a quel periodo e a quelle zone, coinvolgendo studiosi, appassionati e visitatori interessati alla ricchezza del patrimonio locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tarantini Time Quotidiano Prenderà il via venerdì 22 maggio 2026 la terza edizione degli “Incontri di cultura, storia, archeologia”, il ciclo di appuntamenti culturali collegato alle attività del “Progetto Ginosa: archeologia e paesaggi”, promosso dal Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il progetto, diretto scientificamente da C. Silvio Fioriello, è promosso e cofinanziato dal Comune di Ginosa con il sostegno della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto. L’iniziativa si inserisce nel percorso di studio e valorizzazione del territorio avviato nel 2023 attraverso attività di ricognizione, scavo stratigrafico e divulgazione scientifica, concentrate in particolare nell’area di Madonna Dattoli. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - A Ginosa tornano gli “Incontri di cultura, storia, archeologia”: focus sul Medioevo tra area jonica e murgiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Ozzano fa storia": weekend tra cultura e archeologiaTutto pronto per la rassegna Ozzano fa storia: un ricco programma di conferenze, laboratori didattici, visite guidate e trekking incentrate...