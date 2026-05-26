A Ginosa si svolge la terza edizione degli incontri dedicati a cultura, storia e archeologia, inseriti nel progetto che riguarda archeologia e paesaggi.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue a Ginosa la terza edizione degli “Incontri di cultura, storia, archeologia”, il ciclo di appuntamenti inserito nell’ambito del “Progetto Ginosa: archeologia e paesaggi”. Il secondo incontro della rassegna è in programma venerdì 29 maggio 2026 alle ore 18.30 al Teatro Alcanices e sarà dedicato al tema “Controllo del territorio: sistemi difensivi, strutture architettoniche, spazi muniti”. A intervenire saranno Maria Franchini e Paolo Perfido, protagonisti di un approfondimento sulle forme di organizzazione e difesa del territorio nel Medioevo attraverso l’analisi di castelli, fortificazioni, insediamenti e strutture difensive che hanno caratterizzato il paesaggio dell’area jonica e murgiana. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ginosa, archeologia e Medioevo al centro del nuovo incontro del “Progetto Ginosa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Ginosa tornano gli “Incontri di cultura, storia, archeologia”: focus sul Medioevo tra area jonica e murgianaA Ginosa si rinnova l’appuntamento con gli “Incontri di cultura, storia e archeologia”, un evento dedicato al Medioevo che coinvolge le aree jonica e...

Leggi anche: Ginosa, incontro sul Made in Italy agroalimentare promosso da Coldiretti Taranto

Argomenti più discussi: Ginosa, il Medioevo svelato: dal 22 maggio sei incontri tra archeologia, storia e paesaggio; A Ginosa tornano gli Incontri di cultura, storia, archeologia: focus sul Medioevo tra area jonica e murgiana; Ginosa | Incontri di cultura, storia, archeologia; Dialoghi tra i Fornelli, a Fragagnano una mattinata dedicata a inclusione e competenze femminili.