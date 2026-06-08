Ginnastica aerobica | l' ostunese Davide Nacci si laurea campione italiano assoluto

Da brindisireport.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ginnasta ostunese si è laureato campione italiano assoluto nella gara individuale maschile di ginnastica aerobica, tenutasi ieri a Gorle, Bergamo. È stato allenato da un tecnico locale e tesserato per una società di Francavilla Fontana. La competizione si è svolta domenica 7 giugno 2026.

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FRANCAVILLA FONTANA - Ieri (domenica 7 giugno 2026), a Gorle, in provincia di Bergamo, l'ostunese Davide Nacci - allenato da Vito Iaia e tesserato per l'Asd “Ginnastica Francavilla” - si è laureato campione italiano assoluto nella gara individuale maschile di ginnastica aerobica. Lo stesso Nacci. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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