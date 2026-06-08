Ginnastica aerobica | l' ostunese Davide Nacci si laurea campione italiano assoluto

Notizia in breve

Un ginnasta ostunese si è laureato campione italiano assoluto nella gara individuale maschile di ginnastica aerobica, tenutasi ieri a Gorle, Bergamo. È stato allenato da un tecnico locale e tesserato per una società di Francavilla Fontana. La competizione si è svolta domenica 7 giugno 2026.