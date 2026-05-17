Karate Angino si laurea campione italiano Acsi

Riccardo Angino, atleta del Nuovo C.S.K.S. di Prato, ha conquistato il titolo di campione italiano ACSI 2026 nel karate nella categoria “Master D”. La competizione si è svolta recentemente, con la partecipazione di diversi atleti provenienti da varie regioni. La vittoria rappresenta un risultato importante per l’atleta e per la squadra di appartenenza, che ha seguito tutto il percorso di preparazione e partecipazione alla gara.

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Prato, 17 maggio 2026 - Riccardo Angino, alfiere del Nuovo C.S.K.S. di Prato, si è laureato campione nazionale ACSI 2026 per quel che riguarda il karate, categoria “Master D”. Questo il verdetto emesso nei giorni scorsi dal campionato nazionale Acsi, svoltosi a Colleferro (Roma) alla presenza di karateka provenienti da tutta Italia. Angino ha gareggiato come detto nella categoria Master-D cinture nere, per la specialità “kata” (forme), superando agevolmente le eliminatorie ed accedendo alle semifinali con una buona esecuzione del “jiin”. In semifinale si è imposto sul rivale eseguendo i kata “gojushiho-sho”, qualificandosi così per l'atto decisivo della kermesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Karate, Angino si laurea campione italiano Acsi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Andrea Dallavalle batte Andy Diaz e si laurea campione italiano indoor di salto triplo Valsugana strapazza Villorba e si laurea campione d'ItaliaOggi 29 marzo sul neutro di Rovigo la compagine femminile padovana di rugby ha vinto contro le trevigiane 35-3, conquistando il sesto scudetto della... Karate, Angino si laurea campione italiano AcsiI recenti campionati nazionali Acsi, svoltisi a Colleferro, hanno visto Riccardo Angino del Nuovo C.S.K.S. Prato laurearsi campione italiano di karate nella propria categoria ... lanazione.it Karate, medaglia di bronzo per Angino del Nuovo C.S.K.S. PratoPrato, 22 giugno 2025 - In provincia di Cremona, pochi giorni fa, si è svolta la diciannovesima edizione del Trofeo Città di Casalmaggiore. Una manifestazione di karate che ha visto partecipare ... lanazione.it