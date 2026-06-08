Mario Gila ha comunicato alla Lazio la sua volontà di trasferirsi al Napoli, senza pressioni. Tuttavia, il presidente biancoceleste ha bloccato la cessione, motivando la decisione con ragioni che vanno oltre il calcio. Si tratta di timori legati alla percezione di debolezza in un periodo di tensione con l’ambiente interno alla società. Il Napoli ha mostrato interesse, ma il trasferimento è al momento sospeso.

Mario Gila sceglie il Napoli e lo comunica alla Lazio senza pressioni, ma Lotito blocca la cessione per motivi che vanno oltre il calcio: il presidente biancoceleste teme che cedere il difensore rappresenterebbe un segnale di debolezza in un momento di tensione con l’ambiente. Gila-Napoli: il via libera del difensore. Come rivela Alfredo Pedullà, il difensore ha manifestato chiaramente il suo desiderio di trasferirsi in azzurro. Non si tratta di una resistenza forzata o di un giocatore aggrappato a rinnovi contrattuali. Gila vuole andarsene, ha comunicato la sua volontà alla società e rimane in attesa di sviluppi. Gli azzurri stanno pressando da tempo per accelerare i tempi della trattativa. Il profilo del difensore corrisponde alle esigenze tattiche del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Gila spinge per il Napoli ma Lotito fa muro: spiegato il motivo

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