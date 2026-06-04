Mario Gila resta un obiettivo concreto per il Napoli. Il difensore della Lazio è uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza azzurra per rinforzare il reparto arretrato. Ha 25 anni, conosce già la Serie A e viene considerato un centrale con caratteristiche adatte a una squadra chiamata a competere su più fronti. La situazione contrattuale rende il suo nome ancora più interessante. Gila è legato alla Lazio fino al 2027, ma al momento non sarebbe intenzionato a rinnovare. Uno scenario che potrebbe aprire valutazioni di mercato, anche se la posizione del club biancoceleste resta molto rigida. Secondo il Corriere dello Sport, la Lazio non ha intenzione di concedere sconti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Gila-Napoli, Lotito chiede 30 milioni: il motivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan Flash - Gila verso Napoli, Tare deluso dai pupilli

Notizie e thread social correlati

Gila-Napoli, Lotito fa muro: servono 30 milioniIl presidente del club ha dichiarato che per acquistare il difensore è necessario un investimento di 30 milioni di euro.

Liverpool, 30 milioni per Beukema. Il Napoli va su GilaIl Napoli sta valutando uno scambio con il Liverpool che coinvolgerebbe Mario Gila e un giocatore chiamato Beukema.

Temi più discussi: Gila si avvicina al Napoli? Lotito spara alto, ecco quanto chiede; Frenata Gila-Napoli, De Laurentiis riflette: spunta la cifra richiesta dalla Lazio di Lotito; Napoli su Gila, la Lazio non fa sconti: servono 30 milioni; Napoli, pressing su Gila: Lotito chiede 30 milioni. Rabiot in azzurro solo se insiste col Milan.

#napoli molto interessato a #gila della #lazio. c’è già un’accordo con il giocatore, #lotito chiede tra i 20-25 mln. x.com

Napoli su Gila, ma l'ostacolo è il...Real Madrid! C'è un motivo se Lotito chiede 30mln a 12 mesi dalla scadenzaCalciomercato SSC Napoli - Per costruire una squadra competitiva non bastano talento e qualità offensive. Allegri sa bene che ogni progetto parte da una difesa solida e affidabile, motivo per cui il N ... msn.com

Gila potrebbe arrivare a Napoli in cambio di BuongiornoIl Napoli vuole Mario Gila dalla Lazio; i biancocelesti hanno chiesto 30 milioni o uno scambio alla pari con Buongiorno. ilnapolista.it