Gila-Napoli Lotito fa muro | servono 30 milioni

Il presidente del club ha dichiarato che per acquistare il difensore è necessario un investimento di 30 milioni di euro. La trattativa tra le parti è ancora in corso, ma al momento non ci sono segnali di apertura a ridurre l'importo richiesto. La società ha ribadito la volontà di mantenere la richiesta di questa cifra per la cessione del calciatore.

Mario Gila resta uno dei nomi più caldi per la difesa del Napoli. Il centrale spagnolo della Lazio piace alla dirigenza azzurra e sarebbe considerato un profilo adatto al nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Il gradimento sarebbe reciproco. Gila vedrebbe con favore un eventuale trasferimento a Napoli, dove avrebbe la possibilità di inserirsi in una squadra ambiziosa e impegnata su più fronti. La trattativa, però, non si presenta semplice. Secondo il Corriere dello Sport, la Lazio non intende fare sconti. Claudio Lotito valuta il difensore 30 milioni di euro e considera questa cifra il punto di partenza necessario per aprire un vero dialogo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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