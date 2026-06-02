Gianmarco Tamberi non ha gareggiato dal 14 settembre, quando è stato eliminato in una competizione. Ha riferito di aver seguito terapie invasive e di aver subito diversi colpi, senza specificare il motivo della sua assenza. Ha detto di aver mantenuto un piccolo spiraglio di possibilità di partecipare agli Europei. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su eventuali infortuni o motivazioni precise.

Gianmarco Tamberi non gareggia dallo scorso 14 settembre, quando venne eliminato nelle qualificazioni dei Mondiali di Tokyo: il fuoriclasse marchigiano decise di rimettersi in gioco nella località dove cinque anni prima si laureò Campione Olimpico, ma le condizioni fisiche non erano delle migliori, in una stagione dove aveva preso parte soltanto a tre meeting, e non riuscì ad andare oltre un per lui mesto 2.16, dicendo così addio alla possibilità di difendere il titolo. Il primatista italiano (2.39 a Montecarlo nel 2016) era reduce dalla batosta psicologica dei Giochi di Parigi 2024, dove si era presentato con tutti i favori del pronostico dopo il trionfo agli Europei di casa, ma poi dovette fare i conti con dei calcoli renali che lo frenarono proprio alla vigilia della finale a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gianmarco Tamberi si confessa: “Terapie invasive, ho preso schiaffoni”. I motivi dell’assenza: “Spiraglio per gli Europei”

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