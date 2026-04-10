Gianmarco Tamberi riprende le competizioni dopo aver gareggiato l’ultima volta il 14 settembre nelle qualificazioni al salto in alto ai Mondiali di atletica a Tokyo. Quell’evento si è svolto nello stesso stadio che quattro anni prima lo aveva visto vincitore dei Giochi Olimpici. È stata annunciata una sfida in vista dei prossimi Campionati Europei, che si terranno tra alcune settimane.

Gianmarco Tamberi ha disputato l’ultima gara lo scorso 14 settembre, quando si fermò nelle qualificazioni del salto in alto ai Mondiali 2025 di atletica, nello stadio di Tokyo che quattro anni prima lo consacrò a Campione Olimpico. La passata stagione fu un po’ travagliata per il fuoriclasse marchigiano a causa di alcuni problemi fisici, disputò soltanto cinque gare e non andò oltre i 2.16 metri (durante la rassegna iridata e al Golden Gala di Roma). Il 2025 del primatista italiano è stato più incentrato sulla parte personale che agonistica, con la nascita della piccola Camilla ad allietarlo nel mese di agosto. Durante l’inverno ha lavorato alacremente per ritrovare la migliore condizione fisica e punta a essere protagonista nel corso dell’estate, che culminerà con gli Europei ad agosto in quel Birmingham (Gran Bretagna). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gianmarco Tamberi torna in gara! Annunciata una sfida verso gli Europei

Gianmarco Tamberi: “Le Marche sono un vero paradiso”. Il governatore Acquaroli: “Turismo da record”Ancona, 10 febbraio 20256 - Gianmarco Tamberi, campione olimpico e mondiale di salto in alto, è anche il testimonial delle Marche.

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Sai chi sono? Tamberi abbraccia una nonna che lo conosce sin da piccolo: il video conquista il webGianmarco Tamberi torna nel suo paesino natale e incontra Emma, una signora del luogo che lo ha visto crescere. cinemaserietv.it

A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Presidente della FIGC Gravina, Gianmarco Tamberi ha pensato bene di pubblicare una foto con una risposta del tutto inedita, supportata da Nicolò e Marco - facebook.com facebook

L'uscita dell'Italia dai #Mondiali. Sui social anche le reazioni di tanti atleti. Ironico Pietro #Sighel, ma anche Gianmarco #Tamberi che posta la foto di una 'nazionale' di campioni, tra cui Sinner, con la didascalia "Dilettanti allo sbaraglio". Netta Irma #Testa x.com