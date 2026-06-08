Giacomo Lazzarin muore a 35 anni nell' incidente in galleria Fara dopo l' impatto con l' auto scoppia l' incendio

Notizia in breve

Un incidente in galleria ha causato la morte di un uomo di 35 anni. L’impatto tra due veicoli è stato violento, provocando un incendio che ha avvolto la carreggiata e generato fumo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e recuperare le vittime. La galleria è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di messa in sicurezza.