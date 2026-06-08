Giacomo Lazzarin muore a 35 anni nell' incidente in galleria Fara dopo l' impatto con l' auto scoppia l' incendio
Un incidente in galleria ha causato la morte di un uomo di 35 anni. L’impatto tra due veicoli è stato violento, provocando un incendio che ha avvolto la carreggiata e generato fumo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e recuperare le vittime. La galleria è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di messa in sicurezza.
MONTEREALE VALCELLINA (PORDENONE) - Un impatto violentissimo all'interno del tunnel, poi il fuoco, il fumo che invade la carreggiata e una lunga, complessa macchina dei soccorsi in uno dei punti più delicati della viabilità regionale. È costato la vita a un motociclista di 35 anni, residente in provincia di Treviso, il tragico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri nella galleria Fara, lungo la strada regionale 251 della Valcellina, tra Montereale Valcellina e Andreis. L'allarme è scattato attorno alle 18.30. L'incidente è avvenuto in direzione BarcisPordenone, circa al centro del traforo, il più lungo del Friuli Venezia Giulia con i suoi oltre quattro chilometri di sviluppo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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Giacomo Lazzarin muore a 35 anni nella galleria: moto contro auto e poi l’incendioMoto contro auto nella galleria del monte Fara: morto un 35enne trevigiano, tre donne intossicate dal fumo. nordest24.it