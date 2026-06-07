Grave incidente nella galleria Fara muore il 35enne Giacomo Lazzarin
Alle 18.30 di oggi, un incidente grave si è verificato nella galleria Fara, sulla strada regionale 251 tra Montereale Valcellina e Andreis. Un uomo di 35 anni è stato coinvolto nello scontro e non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.
Un gravissimo incidente stradale si è verificato, attorno alle 18.30, nella galleria Fara, sulla strada regionale 251 tra Montereale Valcellina e Andreis. Il tunnel è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Una moto che procedeva a velocità sostenuta in direzione Montereale Valcellina. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
FRONTALE TRA AUTO E BETONIERA: MORTO UN 50ENNE | 18/03/2026
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