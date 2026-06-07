Grave incidente nella galleria Fara muore il 35enne Giacomo Lazzarin

Notizia in breve

Alle 18.30 di oggi, un incidente grave si è verificato nella galleria Fara, sulla strada regionale 251 tra Montereale Valcellina e Andreis. Un uomo di 35 anni è stato coinvolto nello scontro e non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate fatali. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.