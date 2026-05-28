Terribile incidente auto-moto nell' impatto muore giovane carabiniere | aveva solo 35 anni

Un giovane carabiniere di 35 anni è deceduto in un incidente tra auto e moto avvenuto ieri mattina a Torino. L’incidente si è verificato nel corso della giornata e ha coinvolto due veicoli, con il decesso del militare a seguito dell’impatto. La vittima, originaria di Foggia, era in servizio e si trovava sulla strada al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

E' un giovane carabiniere foggiano, Bernardo De Sio, la vittima del terribile incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri, mercoledì, 27 maggio, a Torino. L'impatto è avvenuto all'incrocio tra corso Ferraris e via Carle a Torino: a scontrarsi sono state una Fiat Panda e una moto da. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Vibo Valentia - Tragico incidente in moto muore giovane di 28 anni

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