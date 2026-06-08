Germania ad aprile ordini industria in calo del 3,8%

Secondo i dati preliminari dell’agenzia di statistica Destatis, i nuovi ordini, un indicatore chiave dell’attività economica futura, sono scesi del 3,8% rispetto al mese precedente. Il calo è stato superiore alla flessione del 3% prevista dagli analisti intervistati dalla società di dati finanziari FactSet. “Ci sono stati segnali crescenti che l’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, insieme a un’incertezza geopolitica significativamente accresciuta, stiano determinando un indebolimento della domanda”, ha affermato il ministero dell’Economia in una dichiarazione. Ad aprile, il governo ha dimezzato le sue previsioni di crescita per il 2026 a causa del conflitto legato all’Iran e ora prevede un’espansione del Pil di appena lo 0,5%. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Final Days of World War II in Color (UNCENSORED)

Notizie e thread social correlati

Bolletta gas: PSV in rialzo del 4,4%, prezzo tutelato ARERA in calo a 0,492 €/Smc ad aprile 2026Oggi il prezzo del gas naturale ha registrato un aumento del 4,4% rispetto alla giornata precedente, con il PSV che si attesta a circa 0,492 euro per...

Gas in rialzo: PSV cresce del 3,8%, prezzo tutelato ARERA in calo a 0,492 €/Smc ad aprile 2026Il prezzo del gas naturale continua a salire, con il PSV che registra un aumento del 3,8% nelle ultime quotazioni.

Temi più discussi: Germania: ordini all'industria in calo più del previsto ad aprile; Germania, ordini industria di aprile -3,8% m/m; Germania, ordini industria registrano calo del 3,8% ad aprile, ben oltre attese; Ordini industria in calo del 3,8% ad aprile in Germania, frena la domanda.

Germania,ordini all’industria a picco in aprile. Calo del 3,8%, contro il -3% attesoSecondo il ministro dell’Economia, Katherina Reiche, pesano l’aumento dei prezzi dell’energia e l’incertezza geopolitica ... italiaoggi.it

Ordini industria in calo del 3,8% ad aprile in Germania, frena la domandaIl governo dimezza le sue previsioni di crescita per il 2026 ... msn.com