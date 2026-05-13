Il prezzo del gas naturale continua a salire, con il PSV che registra un aumento del 3,8% nelle ultime quotazioni. Nel frattempo, il prezzo tutelato stabilito dall’Autorità di regolazione per l’energia, il rifornimento e l’ambiente, si riduce a 0,492 euro per metro cubo a partire da aprile del 2026. Questi dati aggiornati quotidianamente influenzano direttamente le tariffe applicate ai consumatori e i costi delle bollette di gas naturale.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Sapere quanto costa oggi un metro cubo di gas è fondamentale per capire quanto spenderai e per valutare eventuali cambi di fornitore o offerte più convenienti. Il prezzo viene aggiornato mensilmente per chi è nel mercato tutelato, mentre nel mercato libero può variare anche più spesso, seguendo l’andamento dei mercati internazionali. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 13 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492325 €Smc (aprile 2026).🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in rialzo: PSV cresce del 3,8%, prezzo tutelato ARERA in calo a 0,492 €/Smc ad aprile 2026

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