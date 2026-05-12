Oggi il prezzo del gas naturale ha registrato un aumento del 4,4% rispetto alla giornata precedente, con il PSV che si attesta a circa 0,492 euro per metro cubo nel mercato tutelato, con scadenza ad aprile 2026. Questo dato, aggiornato quotidianamente, fornisce un riferimento chiave per gli utenti che desiderano monitorare le variazioni dei costi energetici domestici.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto si paga per ogni Smc (Standard metro cubo) di gas consente di stimare con maggiore precisione l’importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 12 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492325 €Smc (dato riferito ad aprile 2026). A questa cifra si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta gas: PSV in rialzo del 4,4%, prezzo tutelato ARERA in calo a 0,492 €/Smc ad aprile 2026

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