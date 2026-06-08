Germaneto i dipendenti denunciano | furti facilitati da varchi aperti

Notizia in breve

Due varchi nel parcheggio di Germaneto sono stati trovati aperti, facilitando l’ingresso e l’uscita dei ladri. I dipendenti segnalano che i malviventi sfruttano questi varchi per entrare e uscire senza incontrare ostacoli. Nessun sistema di sicurezza impedisce l’accesso attraverso queste aperture, permettendo ai ladri di agire senza incontrare resistenze. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i dipendenti sulla vulnerabilità del perimetro.