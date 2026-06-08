Germaneto i dipendenti denunciano | furti facilitati da varchi aperti
Due varchi nel parcheggio di Germaneto sono stati trovati aperti, facilitando l’ingresso e l’uscita dei ladri. I dipendenti segnalano che i malviventi sfruttano questi varchi per entrare e uscire senza incontrare ostacoli. Nessun sistema di sicurezza impedisce l’accesso attraverso queste aperture, permettendo ai ladri di agire senza incontrare resistenze. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i dipendenti sulla vulnerabilità del perimetro.
Quali sono i due varchi lasciati scoperti nel perimetro del parcheggio?. Come riescono i ladri a fuggire senza incontrare alcun ostacolo?. Perché la sbarra all'ingresso non riesce a garantire la sicurezza?. Cosa chiedono concretamente i dipendenti per proteggere i loro veicoli?.? In Breve Due zone di accesso e fuga rimangono prive di monitoraggio e protezione.. Il sistema attuale prevede l'apertura della sbarra tramite citofono all'ingresso.. I dipendenti richiedono la sigillatura immediata dei due percorsi non protetti.. L'attuale gestione separa il controllo dell'ingresso da quello dell'uscita.. Sicurezza compromessa al parcheggio del Policlinico di Germaneto: furti facilitati da accessi aperti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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