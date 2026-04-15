Rione Taormina nuove misure per i disagi viari | varchi aperti

Nel quartiere Taormina sono state adottate nuove misure per alleviare i disagi alla viabilità, con l’apertura dei varchi. Il sub commissario incaricato del risanamento ha deciso di rimuovere le recinzioni dell’area di cantiere in corrispondenza di via Ennio Quinto fino all’intersezione con via Tito Maccio Plauto, in accordo con l’impresa impegnata nelle demolizioni. La modifica riguarda principalmente la circolazione stradale all’interno della zona interessata.

Il sub commissario al risanamento Santi Trovato, d’intesa con l’impresa impegnata nelle attività di demolizioni in via Taormina, ha disposto la rimozione delle recinzioni dell’area di cantiere in corrispondenza di via Ennio Quinto fino all’intersezione con la via Tito Maccio Plauto per andare.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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