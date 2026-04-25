Benevento-Audace Cerignola varchi aperti al pubblico con grande anticipo

Per la partita tra Benevento e Audace Cerignola, i varchi di accesso allo stadio sono stati aperti con largo anticipo rispetto all'inizio dell'incontro. La questura ha predisposto i controlli e le misure di sicurezza necessarie per garantire il regolare svolgimento dell'evento sportivo. Sono stati inoltre comunicati eventuali divieti e restrizioni che i tifosi devono rispettare per entrare nell'impianto. La partita è prevista per una data e un orario specifico, con l'afflusso di pubblico che si aspetta consistente.

Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione della gara Benevento-Audace Cerignola in programma domenica 26 aprile 2026, alle 18:00, il Benevento Calcio invita tutti gli spettatori ad anticipare il loro arrivo allo stadio “Ciro Vigorito”, al fine di evitare lunghe attese all’ingresso e consentire quindi un fluido ed efficace controllo di sicurezza. I varchi saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 16:00. Si invitano, inoltre, i tifosi a presentarsi ai varchi di prefiltraggio con la pronta esibizione agli stewards del proprio bigliettoabbonamento e del documento d’identità (esclusivamente carta d’identità-no patente) per la verifica della corrispondenza dei dati anagrafici.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento-Audace Cerignola, varchi aperti al pubblico con grande anticipo Notizie correlate Benevento-Cosenza, varchi aperti con largo anticipo: la nota della societàTempo di lettura: 2 minutiIn occasione della gara Benevento-Cosenza, in programma domenica 29 marzo 2026, alle ore 12:30, il Benevento Calcio invita... Esposito, il Benevento è in buone mani: il classe 2005 tra i pali anche con l’Audace CerignolaTempo di lettura: 2 minutiNon fosse stato per il generoso calcio di rigore concesso al Giugliano, l’esordio in C di Manuel Esposito con la maglia del... Tutti gli aggiornamenti Pronostico Benevento vs Audace Cerignola – 26 Aprile 2026La sfida di Serie C tra Benevento e Audace Cerignola, in programma il 26 Aprile 2026 alle 18:00 allo Stadio Ciro Vigorito, promette intensità e letture ... news-sports.it PREVENDITA RECORD Benevento-Cerignola, prevendita record: attesi 10mila spettatoriAl momento sono circa 3200 i biglietti staccati, ai quali si aggiungono 5234 abbonati, per un totale che si avvicina alle 8500 presenze certe ... statoquotidiano.it