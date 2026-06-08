Dopo sei gare, il pilota con il miglior punteggio è Kimi Antonelli con 33 punti, mentre George Russell ne ha 22. Alla prossima gara a Barcellona, Russell punta a una strategia aggressiva per cercare di recuperare terreno e fermare la corsa di Antonelli. La classifica dopo la Sprint del Gran Premio di Cina mostra il divario tra i due.

Al termine della Sprint del Gran Premio di Cina la classifica vedeva George Russell in vetta con 33 punti e Kimi Antonelli a quota 22. Due Sprint e cinque gare più tardi la situazione si è capovolta, con il giovane bolognese che si trova saldamente al comando del Mondiale di Formula Uno 2026 potendo gestire un vantaggio di 68 lunghezze sul compagno di squadra inglese (e 66 sulla Ferrari di Lewis Hamilton). Un ribaltone clamoroso e totalmente inatteso almeno con queste proporzioni, generato in primis dal filotto vincente dell’italiano e anche dal sanguinoso doppio “zero” di Russell in Canada (ritiro per problemi tecnici) e a Montecarlo (fuori dai punti per una penalità gestita male dalla squadra). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - George Russell già spalle al muro dopo 6 gare. A Barcellona andrà all-in per fermare la fuga di Antonelli?

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