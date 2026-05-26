George Russell ha dichiarato che il campionato del mondo è ormai nelle mani di un altro pilota. Dopo la gara di Montreal, in Canada, il pilota della Mercedes si è detto molto deluso, senza fornire dettagli sulla sua strategia. La corsa si è conclusa con risultati che hanno lasciato intendere come Russell non veda più possibilità di vittoria nel campionato 2026. La gara ha visto vari cambi di posizione, ma nessuna svolta decisiva per Russell.

Una strategia? Di certo, George Russell è uscito profondamente deluso dalla domenica di Montreal, in Canada, sede del quinto appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Dopo aver conquistato la pole position sia nella Sprint Qualifying sia nelle qualifiche tradizionali, oltre ad essersi imposto nella Sprint Race, il britannico puntava con decisione anche al successo nel GP disputato sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve. Al comando della gara domenicale, con il compagno di squadra in Mercedes Kimi Antonelli alle sue spalle, Russell è stato però costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema tecnico sulla sua W17, spalancando di fatto la strada al più giovane team-mate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - George Russell fa la sua ‘strategia’: “Il Mondiale è ormai nelle mani di Antonelli”

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F1: Reaction to Russell's win | Did strategy cost Ferrari | Regulation change reflection

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Non cadete nel qualunquismo, dicendo che Kimi ci riesce solo perché ha la macchina migliore: non era affatto scontato che mostrasse quello che sta facendo vedere. Inoltre di fianco ha George Russell, uno che ha bastonato Hamilton fino a ieri! Sarà un #Can x.com

George Russell era in una striscia di 38 gare concluse prima del suo ritiro oggi in Canada. Quella era la quarta striscia di conclusione più lunga nella storia della Formula 1. reddit

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