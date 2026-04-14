George Russell avverte la pressione nella sua prima corsa al titolo contro Kimi Antonelli

Nella sua prima stagione in lotta per il campionato di Formula 1, il pilota ha espresso di sentirsi sotto pressione mentre si confronta con il giovane avversario. Durante le gare, ha mostrato segnali di tensione e ha commentato pubblicamente le difficoltà nel mantenere la concentrazione. La sfida tra i due continua a suscitare attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. George Russell sta vivendo una stagione di Formula 1 intensamente competitiva e faticosa, mentre lotta per il suo primo titolo mondiale. Secondo fonti vicine al pilota britannico, il giovane talento sta accusando il peso di questa nuova sfida, trovandosi attualmente a nove punti dal suo compagno di squadra in Mercedes, Kimi Antonelli, dopo solo tre gare. Il campionato è iniziato in modo promettente per Russell, con una vittoria in Australia. Tuttavia, gli è stato subito inflitto un colpo da Antonelli, che ha ottenuto successi consecutivi in Cina e Giappone.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - George Russell avverte la pressione nella sua prima corsa al titolo contro Kimi Antonelli. Kimi Antonelli: “Ho preso una decisione ‘pericolosa’ nella lotta per il titolo contro Russell”.Kimi Antonelli: “Ho preso una decisione ‘pericolosa’ nella lotta per il titolo contro Russell”. Leggi anche: Mercedes non considera George Russell favorito per il titolo 2026 con il cambio Kimi Antonelli.