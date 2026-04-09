Palermo fermati due giovani tunisini per apologia di terrorismo

A Palermo la polizia ha fermato due giovani tunisini accusati di aver diffuso messaggi di apologia di terrorismo sui social media. L’indagine ha portato al sequestro di computer e smartphone che contenerebbero contenuti riconducibili a attività di propaganda estremista. Le autorità stanno approfondendo le indagini per verificare eventuali collegamenti con altre reti di radicalizzazione online. La notizia ha suscitato attenzione tra le forze dell’ordine e le autorità locali.

L’ombra scura del radicalismo torna a allungarsi sulla Sicilia, svelando una rete di odio digitale pronta a esplodere. La Digos di Palermo, agendo sotto la stretta coordinazione dei magistrati della Dda, ha fatto scattare il fermo per due giovani di 19 e 22 anni, accusati di apologia di terrorismo. I due utilizzavano i propri profili social come veri e propri megafoni per inneggiare alla Jihad e al martirio religioso, diffondendo messaggi intrisi di violenza brutale. Tra i post intercettati dagli investigatori, spiccano minacce agghiaccianti: scrivevano apertamente di voler “mandare all’inferno” i miscredenti, promettendo di colpire duramente le “loro città sporche” e quelle che definivano le “loro sporcizie politeiste”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Palermo, fermati due giovani tunisini per apologia di terrorismo Palermo, fermati due tunisini per apologia del terrorismo: in un video incitano alla JihadLa Digos di Palermo ha fermato due cittadini tunisini di 19 e 22 anni per apologia del terrorismo islamico. Apologia di terrorismo sui social, fermati due tunisini dalla Dda di PalermoLa Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone accusate di apologia di terrorismo. Temi più discussi: Concessi arresti domiciliari a due giovani di Gioia Tauro fermati con due chili di cocaina · ilreggino.it; Spaccio ai domiciliari e tre automobilisti ubriachi: controlli dei carabinieri nel palermitano; Accoltellamento in centro, restano in carcere i due giovani. Il giudice: Incapaci di tenere a freno impulsi delinquenziali; Rapina in via Quattro Novembre: tre in manette, due sono minorenni. Incitamento alla jihad sui social: fermati due tunisini a PalermoLa Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha disposto il fermo di due cittadini tunisini, residenti nel capoluogo siciliano, con l’accusa di apologia di terrorismo. L’operazione è il risultato di ... blogsicilia.it Palermo, fermati due tunisini per apologia del terrorismo: in un video incitano alla JihadLa Digos di Palermo ha fermato due cittadini tunisini di 19 e 22 anni per apologia del terrorismo islamico. I due inneggiavano alla Jihad e al martirio ... lapresse.it Palermo, fermati due tunisini per apologia di terrorismo - facebook.com facebook Mps, fondi esteri: prime intenzioni di voto per Palermo ad. Blackrock risale sopra il 5%, Mef diserterà l'assemblea x.com