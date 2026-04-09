Apologia di terrorismo fermati due tunisini

Due cittadini tunisini sono stati fermati con l’accusa di aver promosso l’apologia di terrorismo. Secondo le autorità, avrebbero incitato alla Jihad e pubblicato immagini di uomini armati appartenenti a gruppi militanti. Le indagini sono ancora in corso e le accuse riguardano la diffusione di contenuti online che incoraggerebbero azioni violente. I due sono stati sottoposti a fermo e saranno interrogati nelle prossime ore.

PALERMO, 09 APR – La Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. Si tratta di due tunisini accusati di aver incitato, attraverso profili social di TikTok e Instagram, alla Jihad e al martirio e pubblicato immagini di miliziani armati e della Casa Bianca in fiamme con il vessillo dello stato islamico al posto della bandiera statunitense. L’inchiesta è coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia. (ANSA) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Apologia di terrorismo, fermati due tunisini Incitavano alla Jihad sui social, fermati due tunisini per apologia di terrorismoLa Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. Apologia di terrorismo sui social, fermati due tunisini dalla Dda di PalermoLa Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone accusate di apologia di terrorismo. Temi più discussi: Apologia del terrorismo e droga, fermata a Parigi l'eurodeputata Rima Hassan; Francia, l'eurodeputata Rima Hassan è stata fermata a Parigi per apologia di terrorismo; Francia, l’eurodeputata Rima Hassan andrà a processo per apologia del terrorismo: sotto accusa per un post su X; Pianificava azioni terroristiche ispirate a Unabomber, un uomo arrestato a Teramo. Palermo, fermati due tunisini per apologia di terrorismo: sui social incitavano alla Jihad e pubblicavano la Casa Bianca in fiammeLa Dda di Palermo ha fermato due tunisini accusati di apologia di terrorismo: avrebbero incitato alla Jihad su TikTok e Instagram ... affaritaliani.it Palermo, fermati due tunisini per apologia di terrorismoPALERMO – La Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. Si tratta di due tunisini. livesicilia.it Palermo, due fermati per apologia di terrorismo. Incitavano alla Jihad sui social, indagine della Dda #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/04/09/palermo-due-fermati-per-apologia-di-terrorismo_891d299d-02fa-4b9a-91ee-afda11218443.html - facebook.com facebook L'avvocato Vincent Brengarth ha definito "completamente illegale" il fermo di polizia del politico dell'LFI per "apologia di terrorismo" e ha denunciato le fughe di notizie avvenute durante l'audizione del suo cliente. x.com