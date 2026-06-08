A Genova sono stati arrestati dieci cittadini tunisini per aver organizzato sbarchi di migranti clandestini a Pantelleria. Le autorità hanno applicato loro misure cautelari per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Gli uomini erano coinvolti nel trasporto di migranti tramite gommoni, operazioni considerate pericolose. Le indagini hanno portato alla scoperta di un network che gestiva gli sbarchi, con migranti provenienti da Tunisia e diretti in Italia.

Dieci persone di nazionalità tunisina sono state arrestate in un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova, che ha colpito un’organizzazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’indagine, avviata dopo lo sbarco di venticinque migranti a Pantelleria nel marzo 2024, ha permesso di ricostruire una rete attiva tra la Tunisia e l’Italia, che avrebbe favorito l’ingresso irregolare di oltre centoventi cittadini tunisini. Operazione coordinata tra Genova e Trapani Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’ordinanza di misura cautelare è stata emessa dal tribunale di Genova su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Genova, trafficanti di migranti portavano i clandestini in Italia con gommoni pericolosi: 10 arresti

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